Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов

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Динамо – Барселона 4:0
Динамо – Барселона 4:0 / Фото из открытых источников

5 ноября 1997 года киевское "Динамо" одержало одну из самых ярких побед в своей истории.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского шокировала зрителей "Камп Ноу", обыграв "Барселону" со счетом 4:0.

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Хет-трик в том матче оформил нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

22 года назад в этот день. Незабываемая победа и три гола подряд были забиты на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны",
– написал Шевченко в Twitter.

Напомним, что в третьем туре группового этапа каталонцы были биты в Киеве, пропустив три мяча.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Динамо Андрей Шевченко
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