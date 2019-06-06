Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций

Сборные команды Нидерландов и Англии сойдутся во втором полуфинале Лиги наций. Поединок состоится в Португалии, а в Украине его можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

В Украине матчи дебютной Лиги наций показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на канале "Футбол 1" будет транслироваться поединок Нидерланды – Англия.

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Прямая трансляция со стадиона "Афонсу Энрикеш" в городе Гимарайнш начнется в 21:35. Стартовый свисток матча Нидерланды – Англия прозвучит в 21:45. Также игре будет предшествовать программа "Лига наций. Матч центр" на канале "Футбол 1", которая начнется в 21:45.

Онлайн-трансляция матча Нидерланды – Англия состоится и на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент стоит 89 гривен. Но он предполагает возможность просмотра и других футбольных матчей в HD-качестве.

Поединок полуфинала Лиги наций Нидерланды – Англия состоится в четверг, 6 июня. Начало игры в 21:45. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

В финале победителя пары Нидерланды – Англия уже ждет сборная Португалии. В среду, 5 июня, Португалия благодаря хет-трику Роналду победила Швейцарию.