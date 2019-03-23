Нидерланды – Германия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

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Нидерланды – Германия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020
Нидерланды – Германия прогноз букмекеров

В воскресенье, 24 марта, на стадионе "Амстердам Арена" сборная Нидерландов сыграет с национальной командой Германии в рамках отбора к Евро-2020. Букмекеры определили, у кого больше шансов на победу в этом поединке.

У именитых европейских сборных богатая история противостояний. Команды уже встречались 44 раза: 13 побед одержали голландцы, тогда как Германия побеждала в 15 встречах. Чаще всего матчи завершались вничью – 16 раз.

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William Hill

В прогнозе британских букмекеров победа сборной Нидерландов оценена коэффициентом 2,45. На то, что победит сборная Германии – 2,70. Ничья в матче – 3,50.

Больше всего шансов на забитый мяч букмекеры отдают Тимо Вернеру у Германии и Люку де Йонгу с Мемфисом Депайем у Нидерландов – 2,37.

PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу сборной Нидерландов с несколько большим коэффициентом 2,50. Победа немцев – 2,75. Ничья в этом матче – 3,45.

Marathon bet

Наибольший коэффициент на победу Нидерландов выставили в Marathon bet – 2,51. Победа Германии у них получила тоже самый большой коэффициент – 2,83. Ничья – 3,65.

Напомним, матч Нидерланды – Германия состоится в воскресенье, 24 марта. Начало встречи – в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Нидерланды
Источник: 24 канал
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