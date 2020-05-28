Никогда не забуду эти 12 секунд: Шевченко назвал самый знаковый момент в карьере – видео

28 мая 2003 года на "Олд Траффорд" состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2002/03 между туринским "Ювентусом" и "Миланом". Это был второй решающий матч, где встречались команды из одной страны.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти победил "Милан" – 3:2. Решающий удар нанес Андрей Шевченко, чей забитый в первом тайме гол не был засчитан из-за ошибки линейного судьи, пишет 24 канал.

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Андрей Шевченко назвал этот момент самым знаковым в своей карьере игрока.

Ночь финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" – самое прекрасное воспоминание в футболе. Это был мой первый финал, и это была моя самая важная игра в жизни. Я никогда не забуду те 12 – 15 секунд, которые понадобились мне, чтобы дойти до мяча от центра поля для пробития решающего пенальти. В этот момент, в эти 12 секунд, вся моя жизнь промелькнула перед глазами.



С того самого момента, когда в детстве мне снился такой эпизод, и до понимания того, что сон сбывается прямо сейчас. В своей голове я уже решил, как надо бить. Я посмотрел на рефери, мяч и Буффона. Я услышал свисток, и пробил именно так, как думал и хотел,

– рассказал Шевченко в интервью calcioefinanza.it.

Видео решающего удара Шевченко

Карьера Андрея Шевченко в "Милане"

Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Но победа в Лиге чемпионов стала единственной в карьере Шевченко, поскольку второй финал украинец и его "Милан" проиграли "Ливерпулю".