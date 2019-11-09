"Николаев" сенсационно победил "Киев-Баскет"

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"Николаев" сенсационно победил "Киев-Баскет"
"Николаев" сенсационно победил "Киев-Баскет" / fbu.ua

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч. "Николаев" в родных стенах неожиданно нанес поражение "Киев-Баскет".

МБК Николаев – Киев-Баскет 90:81 (16:20, 19:21, 21:18 34:22)

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"Киев-Баскет" выиграл первую половину матча, лидируя в счете в течение 20 минут игры. Гости лучше атаковали с игры, реализовав 6 из 13 бросков из-за дуги, активно двигали мяч и имели незначительное преимущество на подборах. Итогом этого игрового отрезка стали 6 очков преимущества для киевлян, которые довольно быстро растаяли во второй половине.

Хозяева добавили в защите, получив уверенность в атаке и окончательно выровняли игру. В последней десятиминутке николаевцы провели лучший отрезок сезона. Команда Виталия Черния набрала 34 очка, пропустив 22 балла. Благодаря рывку в решающей 10-минутке "Николаеву" удалось получить сенсационную победу.

Решающими стали четыре подряд дальние попадания от хозяев – по одному у Луценко и Зотова и два трехочковых у Онуфриева.

"Николаев" получил только вторую победу в сезоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт БК Киев-Баскет Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу БК Николаев
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