Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не пара. Звездные супруги разорвали отношения более полугода назад.

Морозюк подозревает футболиста в измене

Об этом рассказала Ирина Морозюк ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ". Николай и Ирина разошлись после 8 лет совместной жизни.

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Ирина сообщила, что разошлась с Николаем полгода назад. По ее словам, они с Николаем решили взять паузу в октябре 2019 года.

Она не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".

Ирина заявила, что процесс расставания запустил Николай. Она, по словам Ирины, только его закончила.

У нас было все спокойно, не было скандалов, обид, очень сентиментально, потому что мы очень уважаем и любим друг друга. Была такая сильная любовь, что не могли подумать, что такое когда-нибудь произойдет. Но считаю, что так лучше,

– сказала Морозюк.

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Морозюк со слезами на глазах заявила, что до сих пор любит Николая. Однако она рассказала, что футболист изменял ей во время паузы в отношениях.

"Я думаю, Коля изменял мне. Как я к этому отношусь? Да никак. Он никогда меня не обижал. Хотелось бы мне? Хотелось – но я не изменяла", – заявила женщина.

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина уже экс-жена бывшего игрока Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design. Также Ирина президенткой украинского футбольного клуба "Лион".

Николай Морозюк пока чтовыступает за турецкий клуб "Ризеспор". Морозюк – бывший футболист "Динамо" и сборной Украины.