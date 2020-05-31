Николай Морозюк разошелся с эпатажной женой Ириной: женщина подозревает футболиста в измене
Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не пара. Звездные супруги разорвали отношения более полугода назад.
Морозюк подозревает футболиста в измене
Об этом рассказала Ирина Морозюк ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ". Николай и Ирина разошлись после 8 лет совместной жизни.
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Ирина сообщила, что разошлась с Николаем полгода назад. По ее словам, они с Николаем решили взять паузу в октябре 2019 года.
Она не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".
Ирина заявила, что процесс расставания запустил Николай. Она, по словам Ирины, только его закончила.
У нас было все спокойно, не было скандалов, обид, очень сентиментально, потому что мы очень уважаем и любим друг друга. Была такая сильная любовь, что не могли подумать, что такое когда-нибудь произойдет. Но считаю, что так лучше,
– сказала Морозюк.
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Морозюк со слезами на глазах заявила, что до сих пор любит Николая. Однако она рассказала, что футболист изменял ей во время паузы в отношениях.
"Я думаю, Коля изменял мне. Как я к этому отношусь? Да никак. Он никогда меня не обижал. Хотелось бы мне? Хотелось – но я не изменяла", – заявила женщина.
Чем известна Ирина Морозюк?
Кроме того, что Ирина уже экс-жена бывшего игрока Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design. Также Ирина президенткой украинского футбольного клуба "Лион".
Николай Морозюк пока чтовыступает за турецкий клуб "Ризеспор". Морозюк – бывший футболист "Динамо" и сборной Украины.