Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн матч 6 октября 2019 – чемпионат Англии
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" продолжает "лихорадить". Команда откатилась внутрь турнирной таблицы. Теперь "манкунианцы" отправятся в гости к аутсайдеру АПЛ "Ньюкаслу". Этот матч состоится в воскресенье, 6 октября. Онлайн-трансляция матча "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" – на сайте Спорт24.

"Манчечтер Юнайтед" нужно только побеждать. В противном случае кресло под наставником МЮ Сульшер не просто пошатнется, а вылетит из-под него. Команда идет внутри турнирной таблицы, а отставание от первого "Ливерпуля" составляет аж 12 очков после семи туров.

Да еще и в Лиге Европы "МанЮнайтед" сыграл не слишком удачно, расписав нулевую ничью с "АЗ Алкмар". Поэтому недовольство в клубе только растет.

Матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 18:30

Трансляция матча "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не оставляя сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
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