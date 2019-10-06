Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" продолжает "лихорадить". Команда откатилась внутрь турнирной таблицы. Теперь "манкунианцы" отправятся в гости к аутсайдеру АПЛ "Ньюкаслу". Этот матч состоится в воскресенье, 6 октября. Онлайн-трансляция матча "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" – на сайте Спорт24.

"Манчечтер Юнайтед" нужно только побеждать. В противном случае кресло под наставником МЮ Сульшер не просто пошатнется, а вылетит из-под него. Команда идет внутри турнирной таблицы, а отставание от первого "Ливерпуля" составляет аж 12 очков после семи туров.

Да еще и в Лиге Европы "МанЮнайтед" сыграл не слишком удачно, расписав нулевую ничью с "АЗ Алкмар". Поэтому недовольство в клубе только растет.

Матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 18:30

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Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – Манчестер Юнайтед