НОК признал Романчука лучшим спортсменом ноября в Украине

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Михаил Романчук / Фото из открытых источников

Двукратный призер чемпионата мира Михаил Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре по версии НОК.

Личный наставник спортсмена Петр Нагорный назван лучшим тренером месяца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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В последнем месяце осени Романчук завоевал две медали на этапе Кубка мира в Дохе. Сначала украинец занял второе место на 400-метровке вольным стилем, а затем победил на дистанции 1500 метров и установил новый рекорд турнира.

Для Романчука признание лучшим спортсменом месяца в Украине является вторым в карьере. Впервые подобную награду пловец получил в августе 2018 года, когда завоевал два золота и одно серебро на чемпионате Европы.

К слову, в начале декабря Романчук вместе со сборной Украины выступит на чемпионате Европы на короткой воде.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Плавание
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