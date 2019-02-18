Нокаутированного украинцем боксера выписали из больницы после тяжелой комы

Невеста бывшего чемпиона мира Адониса Стивенсона (29-2, 24 КО) Симона Год рассказала, что боксера выписали домой после нокаута в бою против украинца Александра Гвоздика (16-0, 13 КО).

По словам Симоны, они с Адонисом и их маленьким ребенком вернулись домой, где продолжат процесс реабилитации.

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"Адонис борется за свою жизнь и побеждает в этом с каждым днем. У нас есть надежда, что он продолжит реабилитацию и дальше, как он делает до сих пор. Мы не знаем, восстановится ли он на все 100%, но у него есть ежедневный прогресс, и это победа", – сказала девушка Стивенсона в интервью ESPN.

Его перевели из Квебека в Монреаль, потому что при нынешнем его состоянии риск ниже. Понемногу он восстанавливает двигательную систему в своем теле – он ходит, он говорит. Самый серьезный этап уже позади, но Адонис все еще находится на фундаментальной стадии восстановления.

Спорт 24 писал, что девушка Стивенсона опубликовала первое фото боксера после тяжелого нокаута от Гвоздика.

Что случилось с Адонисом Стивенсоном? 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.



Во время боя 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.



Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.

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