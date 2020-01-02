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Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон рассказал, как выжил после комы

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Адонис Стивенсон / Getty Images

Канадский боксер Адонис Стивенсон в декабре 2018 года проиграл Александру Гвоздику и потерял титул WBC. Украинец нокаутировал Стивенсона, после чего Адонис попал в больницу.

Канадец был в коме, но сумел выжить и 1 апреля вышел из больницы. Боксер рассказал, что его семья мотивировала бороться за жизнь до конца.

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"Если бы не жена, то меня бы здесь уже не было. Все это благодаря моей жене. Я слышал ее, пока был в коме. Я говорил себе: Будь сильным, она рядом ради тебя. Я не хочу покидать этот мир, не хочу умирать и оставлять свою жену, а также свою дочь без меня. Я хочу оставаться здесь".

Ради них я постоянно дрался, всю свою жизнь, каждый день, даже в коме я бился, чтобы в один прекрасный момент подняться и увидеть свою дочь. Это была моя мечта. Я никуда не собирался идти. Я спал и одновременно боролся, говоря себе: "Твоя дочь даже не знает тебя. Ты должен бороться!".

Когда я был ребенком я не знал своего отца. Когда я был маленьким, я постоянно плакал и спрашивал: "Почему мой отец не здесь?". Я хотел узнать, кто он. Боже мой, да я даже никогда не видел его фотографии!", – цитирует Стивенсона fightnews.info.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Гвоздык – Стивенсон Александр Гвоздик Бокс
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