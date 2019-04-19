Новичок "Динамо" отметился эффектным голом в матче против "Ворсклы": видео
Полузащитник Карлос де Пена только неделю назад подписал контракт с "Динамо". А уже 19 апреля в товарищеском матче против "Ворсклы" игрок отличился невероятным голом.
Еще и в первом тайме Карлос де Пена в эффектном прыжке отправил мяч в ворота Богдана Шуста. Это был четвертый гол, который пропустила полтавская "Ворскла" в матче против "Динамо".
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Видео гола де Пены в ворота "Ворсклы"
Источник: 24 Канал
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