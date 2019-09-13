Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео

В 7-м туре молодежного первенства "Шахтер" в Счастливом обыграл "Зарю". Дебютным голом за "горняков" отметился защитник Витао.

На 56-й минуте защитник пришел на подачу углового у ворот соперника, продавил оппонента и головой пробил вратаря "Зари" Васила. Этот гол стал вторым в матче, а "Шахтер" в итоге победил 3:0.

Это стоит увидеть: Капитан "Шахтера" Тайсон резко сменил имидж после неудачного трансфера

Видео матча Шахтер U21 – Заря U21 (видео гола Витао с 01:15: 00)

Стоит отметить, что Витао действовал в центре защиты. Зато на левом фланге обороны играл еще один игрок из главной команды "Шахтера" Сиприано. Форвард Даниил Сикан играл единственного нападающего в этом матче.

Витао перешел в "Шахтер" в последний день трансферного окна вместе с Евгением Коноплянкой.