Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео

24 Читати новину українською
Витао сыграл матч за "Шахтер" U-21
Витао сыграл матч за "Шахтер" U-21 / ФК "Шахтер"

В 7-м туре молодежного первенства "Шахтер" в Счастливом обыграл "Зарю". Дебютным голом за "горняков" отметился защитник Витао.

На 56-й минуте защитник пришел на подачу углового у ворот соперника, продавил оппонента и головой пробил вратаря "Зари" Васила. Этот гол стал вторым в матче, а "Шахтер" в итоге победил 3:0.

Это стоит увидеть: Капитан "Шахтера" Тайсон резко сменил имидж после неудачного трансфера

Видео матча Шахтер U21 – Заря U21 (видео гола Витао с 01:15: 00)

Стоит отметить, что Витао действовал в центре защиты. Зато на левом фланге обороны играл еще один игрок из главной команды "Шахтера" Сиприано. Форвард Даниил Сикан играл единственного нападающего в этом матче.

Витао перешел в "Шахтер" в последний день трансферного окна вместе с Евгением Коноплянкой.

blog_ava
Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
сегодня
16638
Теги: Спорт Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео
сегодня 09:49 Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео
219
В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
11 сентября 13:22 В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
573
Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
11 сентября 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
Ігор Саджениця 369
Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
12 сентября 21:57 Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
61
Алиев поскандалил с полицейскими: Не было бы у тебя ствола, я бы тебе...
12 сентября 15:11 Алиев поскандалил с полицейскими: Не было бы у тебя ствола, я бы тебе...
442
Новости
Больше новостей
Залиште відгук