24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Новый Фернандиньо: "Шахтер" борется с "МанСити" и "Барселоной" за талантливого бразильца

- Читати новину українською
Матеус Энрике
Матеус Энрике / Getty Images

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Гремио" Матеусу Энрике. Однако "горнякам" придется выдержать нешуточную конкуренцию.

Полузащитник входит в сферу интересов таких футбольных тяжеловесов, как "Монако", "Барселона" и "Манчестер Сити". Причем манкунианцы считают Матеуса Энрике идеальной заменой Фернандиньо, сообщает Twitter-аккаунт Tiro de Canto.

Смотрите также Ретро дня: как Гусев бежал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото

Новый Фернандиньо: поиски "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжает искать наследника Фернандиньо. 35-летний ветеран защищает цвета "горожан" с 2013 года и за это время стал настоящей легендой клуба и одним из любимцев Гвардиолы.

В поисках замены бразильцу "Ман Сити" обратил внимание на его соотечественника – хавбека Гремио Матеуса Энрике. Англичанам нравятся умения 22-летнего игрока. Отмечается, что он способен эффективно действовать перед собственными защитниками, комфортно чувствует себя под прессингом и может управлять темпом игры собственной команды, а в придачу обладает великолепным ударом издалека.

Матеус Энрике: смотрите видео футболиста

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Барселона Трансферы Шахтер Манчестер Сити Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Без штанов: министр спорта Румынии опозорился в прямом эфире – видео
сегодня , 11:53 Без штанов: министр спорта Румынии опозорился в прямом эфире – видео
Юрій Семенюк
Ретро дня: как Гусев убегал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото
сегодня , 10:58 Ретро дня: как Гусев убегал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото
Юрій Семенюк
"Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий
сегодня , 10:56 "Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий
Михайло Гема