Новый Фернандиньо: "Шахтер" борется с "МанСити" и "Барселоной" за талантливого бразильца
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к полузащитнику "Гремио" Матеусу Энрике. Однако "горнякам" придется выдержать нешуточную конкуренцию.
Полузащитник входит в сферу интересов таких футбольных тяжеловесов, как "Монако", "Барселона" и "Манчестер Сити". Причем манкунианцы считают Матеуса Энрике идеальной заменой Фернандиньо, сообщает Twitter-аккаунт Tiro de Canto.
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Новый Фернандиньо: поиски "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" продолжает искать наследника Фернандиньо. 35-летний ветеран защищает цвета "горожан" с 2013 года и за это время стал настоящей легендой клуба и одним из любимцев Гвардиолы.
В поисках замены бразильцу "Ман Сити" обратил внимание на его соотечественника – хавбека Гремио Матеуса Энрике. Англичанам нравятся умения 22-летнего игрока. Отмечается, что он способен эффективно действовать перед собственными защитниками, комфортно чувствует себя под прессингом и может управлять темпом игры собственной команды, а в придачу обладает великолепным ударом издалека.
Матеус Энрике: смотрите видео футболиста