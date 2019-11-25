Новый тренер Ястремской угрожает судом за слухи о романе с украинкой

Немецкий тренер Саша Баин пригрозил судом фанатскому теннисному аккаунту. Причина – распространение слухов о его отношениях с 19-летней Даяной Ястремской.

Аккаунт под названием WTA Tea распространил информацию о романе между 35-летним тренером и теннисисткой. Но после заявления Баина твит был удален.

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Баин написал, что поручит своему адвокату разобраться с ситуацией, если WTA Tea еще раз распространит ложную информацию о нем и Ястремской.

Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, которые считают, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все равно надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все,

– резюмировал тренер.

@WTATea If I see rumors like that being spread again from your account I’ll just put my lawyer on it. I’m tired of people thinking they can say whatever they want on social media without consequences. I still hope you have a great day and that that was the last time. I’m out — sascha Bajin (@BigSascha) 24 ноября 2019 г.

Предыдущим тренером Ястремской был Оливье Женон. Украинка прекратила с ним сотрудничество в сентябре 2019 года. 21 ноября 22-я ракетка мира объявила о начале работы с Баиным.

Что известно о Саше Баине? В октябре он ушел из команды Кристины Младенович. До этого он тренировал Каролин Возняцки, Викторию Азаренко и Наоми Осаку.



Последняя под его руководством стала первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. По итогам сезона 2018 он стал лучшим тренером года по версии WTA.

Как Ястремская закончила сезон?

В прошлом сезоне 19-летняя одесситка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.

В 2019 году Даяна заработала больше миллиона долларов призовых.