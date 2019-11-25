Новый тренер Ястремской угрожает судом за слухи о романе с украинкой

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Даяна Ястремская / wtatennis.com

Немецкий тренер Саша Баин пригрозил судом фанатскому теннисному аккаунту. Причина – распространение слухов о его отношениях с 19-летней Даяной Ястремской.

Аккаунт под названием WTA Tea распространил информацию о романе между 35-летним тренером и теннисисткой. Но после заявления Баина твит был удален.

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Баин написал, что поручит своему адвокату разобраться с ситуацией, если WTA Tea еще раз распространит ложную информацию о нем и Ястремской.

Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, которые считают, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все равно надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все,
– резюмировал тренер.

Предыдущим тренером Ястремской был Оливье Женон. Украинка прекратила с ним сотрудничество в сентябре 2019 года. 21 ноября 22-я ракетка мира объявила о начале работы с Баиным.

Что известно о Саше Баине? В октябре он ушел из команды Кристины Младенович. До этого он тренировал Каролин Возняцки, Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

Последняя под его руководством стала первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. По итогам сезона 2018 он стал лучшим тренером года по версии WTA.

Как Ястремская закончила сезон?

В прошлом сезоне 19-летняя одесситка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.

В 2019 году Даяна заработала больше миллиона долларов призовых.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Даяна Ястремская Спорт Теннис
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