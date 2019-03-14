Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес

Американский боксер Теофимо Лопес, который до сих пор непобедим на профессиональном ринге, сделал очередное заявление о чемпионе мира по версиям WBO и WBA Василии Ломаченко. Лопес заявил, что сейчас сфокусирован на Эдисе Татли, с которым проведет бой 20 апреля.

Лопес убежден, что сейчас его задачей является побеждать, и тогда он встретится с украинцем.

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"Здесь нужно идти от боя к бою. Мне ничего еще не обещано. Ничего из всего этого мне не гарантировано. Мне говорят, что я обязательно побьюсь с Ломаченко. Но когда? И являются ли эти обещания гарантией? Не уверен.

Поэтому сейчас моя задача по-прежнему круто делать свою работу, продолжать побеждать. И тогда это произойдет. Мне легко сохранить фокус. Я понимаю, что у меня нет права на ошибку. Я не могу позволить себе проиграть. Я иду вперед, не чувствую давления, не "парюсь".

Пусть Боб Арум (Промоутер Ломаченко, – Спорт24) говорит все, что угодно о том, что Ломаченко опытный кабан. Но я знаю, что он в меня верит. Но я также знаю и то, что он бережет своего пацана (Ломаченко, – Спорт24). Если бой состоится – значит, так тому и быть. Но сейчас я сфокусирован на другом поединке", – заявил Лопес в интервью BoxingTalk.

Кроме того, Лопес прокомментировал заявление Ломаченко о том, что американец капитулирует уже в середине столкновения с ним.

Очень хорошо, пусть продолжает в том же духе. А я обязательно выбью из него все дерьмо еще и на пресс-конференции. Мне он просто не нравится. Капец не нравится. Не нравится его отношение к людям. Поэтому мне на него плевать. Говоришь, он много чего наговорил? Это круто. Пусть говорит. Это хорошо. Знаешь, в одном из поединков я боксировал с переломом руки, но даже и не думал о том, чтобы капитулировать. Я из другого теста. И, если он реально хочет со мной драться, то лучше бы ему это усвоить,

– отметил американец.

Ранее Спорт 24 писал, что Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

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