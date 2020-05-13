Обращение к Путину или бой: команда Грицая уже построила клетку для поединка с Усиком – видео

Украинский борец Богдан Грицай записал новое обращение к боксеру Александру Усику, которого он вызвал на бой без правил несколько дней назад.

В видеообращении на Youtube Грицай похвалил Усика за определенные уступки, в частности, за признание, что Крым и Донбасс – это Украина.

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Признание, что ты украинец, стало приятным бонусом. Раньше ты говорил по-другому. О том, что нет украинцев и белорусов, а есть один народ – русские. От словоблудия о братстве россияне убили уже 15 тысяч украинцев. Ты, митрополит Онуфрий, Лена Бондаренко пытаетесь построить в Украине "русский мир". Мы мешаем вам это делать,

– вспомнил Грицай.

Также Богдан ответил на желание Усика проводить бой по правилам бокса:

Тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Я буду играть по правилам борьбы, а ты как профессиональный боксер попробуй победить меня по правилам бокса.

Грицай не отверг возможности пойти на компромисс. Для этого Усик должен записать обращение к Путину, предварительный текст которого Богдан даже зачитал на видео. "Запиши обращение к Путину и я тебя обниму, как украинец украинца. В противном случае я тебя тоже обниму – как борец боксера. В бойцовской клетке", – подытожил он.

Интересно, что команда Грицая уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного октагон, клетку, в которой проводятся бои без правил.

Усик – Грицай: главное

В субботу, 9-го мая, Богдан Грицай записал видео, в котором публично раскритиковал Усика за политические взгляды боксера.

Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр записал видео, которое опубликовал в инстаграме. Усик принял вызов, но согласится только на поединок с боксерскими правилами.

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