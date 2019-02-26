Обстреляли поле файерами: матч Кубка Швеции прервали из-за пиро-шоу фанатов (видео)

Матч второго раунда Кубка Швеции между "Гетеборгом" и ГАИС в понедельник, 25 февраля, был прерван. Причиной стало пиро-шоу, которое устроили болельщики на трибунах.

В начале второго тайма болельщики "Гетеборга" начали жечь пиротехнику. После этого на поле полетели файеры, а все вокруг заволокло дымом. Поэтому арбитр матча остановил игру, убрав команды с поля. Он же и принял решение, что игра будет доиграна на следующий день – во вторник, 26 февраля. К моменту остановки матча счет во встрече был 0:0.

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Видео файер-шоу во время матча "Гетеборг" – ГАИС

Впоследствии оказалось, что у голкипера ГАИС Марко Юханссона возникли проблемы со слухом из-за взрывов.

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