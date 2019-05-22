Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото

Экс-шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась в своем Instagram первой фотографией из Парижа.

Теннисистка уже прибыла в столицу Франции на турнир Roland Garros-2019.

Читайте также: Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд

Надеюсь, что я получу немного больше поддержки от зрителей, потому что я вместе с Гаэлем Монфисом, а также, возможно, за свою игру! Однозначно, для нас обоих это будет особый турнир. Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием,

– прокомментировала Элина Свитолина.

К слову, впервые с 2013 года Элина Свитолина приехала на Ролан Гаррос, не имея в своем активе ни одной победы на грунте на турнирах WTA в основной сетке.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram