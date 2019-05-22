Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
Экс-шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась в своем Instagram первой фотографией из Парижа.
Теннисистка уже прибыла в столицу Франции на турнир Roland Garros-2019.
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Надеюсь, что я получу немного больше поддержки от зрителей, потому что я вместе с Гаэлем Монфисом, а также, возможно, за свою игру! Однозначно, для нас обоих это будет особый турнир. Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием,
– прокомментировала Элина Свитолина.
К слову, впервые с 2013 года Элина Свитолина приехала на Ролан Гаррос, не имея в своем активе ни одной победы на грунте на турнирах WTA в основной сетке.
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