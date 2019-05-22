Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Экс-шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась в своем Instagram первой фотографией из Парижа.

Теннисистка уже прибыла в столицу Франции на турнир Roland Garros-2019.

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Paris 1.0 @hublot

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy to be with @hublot in Paris ️ #greatevent ️

Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

Надеюсь, что я получу немного больше поддержки от зрителей, потому что я вместе с Гаэлем Монфисом, а также, возможно, за свою игру! Однозначно, для нас обоих это будет особый турнир. Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием,
– прокомментировала Элина Свитолина.

К слову, впервые с 2013 года Элина Свитолина приехала на Ролан Гаррос, не имея в своем активе ни одной победы на грунте на турнирах WTA в основной сетке.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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