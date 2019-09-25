Очередной футболист "Шахтера" хочет сбежать к Фонсеке в "Рому"

Футболист "Шахтера" Марлос может оказаться в итальянской "Роме". Услуги футболиста предложили агенты.

Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.com.

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"Рома" два года назад уже вела переговоры с донецким "Шахтером", и теперь Марлос надеется, что настало время, чтобы перебраться в Серию А.

Агенты Марлоса предложили римскому клубу рассмотреть вариант приобретения полузащитника. Контракт 31-летнего игрока национальной сборной Украины с "Шахтером" действует до конца 2021 года.

Нынешний наставник "джаллоросси" Пауло Фонсека хорошо знает Марлоса. Бразилец был одним из ключевых звеньев донецкого "Шахтера" под его руководством в прошлом сезоне. Хавбек играет преимущественно на правой стороне атакующего треугольника. Это природный левша, который за счет физической силы способен на отличный дриблинг. Марлос по качеству и опыту может быть очень выгодным вариантом для "Ромы".

Итальянскую "Рома" также связывали с бразильцами Тайсоном и Исмаили и украинцем Виктором Коваленко, которые выступают за "Шахтер".

"Шахтер" готов был продать Тайсона за 30 миллионов евро, однако "Рома" отказалась выплачивать отступные.