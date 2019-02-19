Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

Украинский нападающий Роман Зозуля – довольно известная фигура в испанском футболе. Несмотря на то, что он играет в Сегунде – втором по силе чемпионате Испании. А все из-за поддержки украинских военных на Донбассе.

Ситуация вокруг Зозули стала известной благодаря фанатам "Райо Вальекано", которые отличаются левыми взглядами (некоторые из них воевали за оккупантов на Донбассе). После того, как "Бетис" отдал игрока в аренду в этот клуб в феврале 2017 года, фанаты выступили против украинца, заявив, что он "фашист". Причина – все та же поддержка украинских военных, которую Зозуля никогда не скрывал. В ситуацию даже пришлось вмешаться ФИФА, которая позволила игроку вернуться в "Бетис".

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Уже после того в карьере Зозули был "Альбасете", за который он выступает до сих пор. При том, что Зозулей интересуются другие клубы Примеры, есть проблемы в его переходе туда.

"В Примере многие команды боятся из-за того, что произошло в "Райо Вальекано". Их фанаты играют большую роль. В прошлом году они спрашивали моего агента, можно ли привезти такого нападающего, как Зозуля, но только не его. Много клубов общаются с агентом, но боятся, как воспримут это фанаты. Когда мы играем в Сегунде, одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист". Но я не обращаю внимания. Я так понимаю, что у меня есть шанс сыграть в Примере, если "Альбасете" туда выйдет. Фанаты моей команды полностью за меня. Как и за меня были фанаты "Бетиса". Болельщики как-то разделяются. Одни поддерживают, другие – нет. Если на улице меня назовут "фашистом", я не обращу внимания. В "Альбасете" меня очень любят. Все футболисты понимают, что то, что произошло со мной – это жесть", – рассказал Роман Зозуля в интервью "Цыганык Live".

Сейчас команда Зозули "Альбасете" идет на первом месте в Сегунде. Команда на одно очко опережает "Малагу", за которую выступает еще один украинец – Евгений Селезнев. Если "Альбасете" выйдет в Примеру, контрак Зозули с клубом автоматически будет продлен еще на один год. В противном случае игрок станет свободным агентом.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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