Одним кандидатом меньше: Роналду не будет на вручении "Золотого мяча"

Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет сегодня в Париже. Португалец якобы уже узнал, что не получит награду.

Sport Mediaset сообщает, что Роналду, узнав, что не получит награду, отклонил приглашение от France Football.

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Скорее всего, португалец примет участие в чествовании игроков Серии А, которое пройдет практически одновременно с церемонией вручения "Золотого мяча".

В Милане Роналду получит награду лучшему игроку серии А сезона-2018/19.

Вместе с тем церемония вручения "Золотого мяча" начнется в Париже в 21:30.

Кто фаворит в борьбе за "Золотой мяч"?

По мнению букмекеров, больше всего шансов выиграть награду имеет Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля". В прошлом сезоне голландец с "мерсисайдцами" выиграл Лигу чемпионов.

Кроме того, ван Дейк дошел до финала Лиги наций со сборной Нидерландов.

Впрочем, ряд СМИ опубликовал результаты голосования, согласно которым победителем якобы стал Лионель Месси. Этот "Золотой мяч" может стать для Лео рекордным шестым.

В прошлом сезоне Месси вместе с "Барселоной" выиграл только чемпионат Испании. Каталонцы проиграли "Ливерпулю" в 1/2 финала Лиги чемпионов, хотя выиграли первую игру со счетом 3:0.