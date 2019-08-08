Одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии: фото

Полузащитник итальянской "Аталанты" Маттео Пессина стал обладателем специальных подарков от всемирно известной порностудии Pornhub.

Пессина месяц назад прибыл на предсезонный сбор команды с сумкой, на которой изображен логотип одного из самых популярных порносайтов мира PornHub. На сумке также были автографы звезд порноиндустрии, в частности Мии Халифы.

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Представители порносайта оценили такую бесплатную рекламу со стороны игрока и засыпали 22-летнего игрока подарками от Pornhub – футболками, рюкзаками и другими вещами, о чем он сам сообщил в соцсетях.

Как известно, 16 июля украинец Руслан Малиновский официально покинул "Генк" и стал футболистом итальянской "Аталанты". Контракт между игроком и клубом из Бергамо подписан на 5 лет.

Малиновский вышел в основном составе "Аталанты" на контрольный матч против "Брусапорто" и сразу отметился голом. Украинец реализовал пенальти на 35-й минуте спарринга в рамках турнира Trophy Fra.mar.