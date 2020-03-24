Одноклубник украинца Малиновского в "Аталанте" заразился коронавирусом

Итальянская "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в эпицентре эпидемии коронавируса. Команда из города Бергамо, в провинции Ломбардия, где выявлено наибольшее количество инфицированных в стране.

Но до сих пор среди игроков команды не было тех, кто инфицирован Covid-19. И все же вирус не обошел футболистов "Аталанты". Первым, у кого обнаружили опасную инфекцию, стал вратарь Марк Спортьелло, сообщается на официальном сайте клуба.

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Несмотря обнаружен вирус, сам футболист не чувствует никаких симптомов болезни.

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