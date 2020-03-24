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Одноклубник украинца Малиновского в "Аталанте" заразился коронавирусом

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Итальянская "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в эпицентре эпидемии коронавируса. Команда из города Бергамо, в провинции Ломбардия, где выявлено наибольшее количество инфицированных в стране.

Но до сих пор среди игроков команды не было тех, кто инфицирован Covid-19. И все же вирус не обошел футболистов "Аталанты". Первым, у кого обнаружили опасную инфекцию, стал вратарь Марк Спортьелло, сообщается на официальном сайте клуба.

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Несмотря обнаружен вирус, сам футболист не чувствует никаких симптомов болезни.

  • Марко Спортьелло является запасным голкипером "Аталанты". Однако именно он стоял в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии" на выезде. После этого матча у трех игроков испанского клуба обнаружили коронавирус. Игроков "Аталанты" после этого матча отправили на карантин.
  • Вратарь стал первым игроком "Аталанты", у кого обнаружили коронавирус. Хотя до этого от него умерли четыре сотрудника клуба – два тренера юношеских команд Энцо Маранди и Энцо Донини, скаут Альбино Броньи и массажист Северино Поссенти.
  • Издание Corriere dello Sport называет матч "Аталанта" – "Валенсия" в Лиге чемпионов "смертельной бомбой", который способствовал распространению коронавируса на севере Италии.
  • Италия – вторая страна в мире по количеству инфицированных коронавируса. По состоянию на 24 марта их уже более 69 тысяч человек. Из-за инфекции умерло 6 820 человек в Италии.
  • Среди инфицированных есть футболисты. Covid-19 обнаружили в трех игроков "Ювентуса" – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибала. При этом с Ругани и Дибалой инфицировались и их девушки, первая из которых еще и беременна. Также известны случаи заражения игроков "Сампдории" и "Фиорентины".
  • Covid-19 также обнаружили у легендарного футболиста "Милана" Паоло Мальдини и его сына Даниэля, который также выступает за "Милан".
  • Бывший президент итальянского футбольного клуба "Перголеттезе" Андреа Микели умер в возрасте 37 лет из-за коронавируса.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 ФК Аталанта Новости Спорта Спорт Футбол
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