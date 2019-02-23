Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео

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Лерой Сане
Лерой Сане / ФК "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане забил лучший мяч недели в Лиге чемпионов в матче с "Шальке".

Об этом сообщает официальная страница УЕФА в Twitter.

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Сане отличился на 85 минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "Шальке" (3:2), выполнив великолепный удар со штрафного.

В голосовании болельщиков Лерой опередил Сон Хин Мина ("Тоттенхэм"), Карима Бензему ("Реал") и Николо Дзаньйоло ("Рома").

Интересно, что Лерой Сане перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Шальке". Сумма трансфера составила 50,5 млн. евро. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Александр Зинченко Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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