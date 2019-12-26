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Матч Шевченко за "Челси" вошел в лучшие в Boxing Day: видео

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Топ-5 матчей в Boxing Day / GETTY IMAGES

Английская Премьер-лига назвала пятерку самых "горячих" матчей во время Boxing Day. Лучшим в символическом списке оказался поединок "Челси", когда за лондонцев выступал Андрей Шевченко.

На пятой строчке матч между "Уиганом" и "Манчестером Сити", который в сезоне 2005/2006 завершился победой "летикс" со счетом 4:3.

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Четвертое место в символическом списке занял поединок "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" сезона 2012/2013. "Красные дьяволы" одержали невероятную победу 4:3.

На третьей строчке разместилась драматическая ничья "Шеффилд Уэнсдей" с "Манчестер Юнайтед" – 3:3. "Красные дьяволы" отыгрались, проигрывая в три гола в 1992 году.

Серебро хит-парада досталось поединку "Борнмут" – "Вест Хэм", который в 2017-м также завершился ничьей 3:3. Команды по два раза выходили вперед. В итоге, "Борнмут" вырвал ничью.

Наконец лучшим матчем в Boxing Day английская Премьер-лига назвала противостояние "Челси" и "Астон Виллы" на "Стэмфорд Бридж". Поединок в 2007 году завершился ничьей 4:4.

Украинский нападающий Андрей Шевченко в той игре оформил дубль.

Топ-5 матчей в Boxing Day – видео

Что такое Boxing Day?
Это матчи очередного тура в английской Премьер-лиге. Обычно они приходятся на 19 тур и играются на следующий день после Рождества.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт АПЛ Футбол Челси Андрей Шевченко
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