Ольга Харлан получила награду за победу на Кубке мира: фото
Украинская саблистка заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по итогам сезона 2018-2019.
Награду за эту победу Ольга Харлан получила во время торжеств в швейцарской Лозанне.
Напомним, что в прошлом сезоне украинская саблистка заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования. Тогда Ольга Харлан выиграла чемпионат Европы и мира, Гран-при в Сеуле, а также завоевала серебро этапа Кубка мира в Афинах и бронзу Гран-при в Каире.
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На данный момент лидер сборной Украины также возглавляет табели о рангах FIE, имея в своем активе 273 очка.
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