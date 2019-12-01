Ольга Харлан получила награду за победу на Кубке мира: фото

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Ольга Харлан с наградой за победу в Кубке мира по фехтованию / Национальная федерация фехтования Украины

Украинская саблистка заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по итогам сезона 2018-2019.

Награду за эту победу Ольга Харлан получила во время торжеств в швейцарской Лозанне.

Напомним, что в прошлом сезоне украинская саблистка заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования. Тогда Ольга Харлан выиграла чемпионат Европы и мира, Гран-при в Сеуле, а также завоевала серебро этапа Кубка мира в Афинах и бронзу Гран-при в Каире.

Интересно! Ольга Харлан необычно отпраздновала победу на чемпионате мира: фото

На данный момент лидер сборной Украины также возглавляет табели о рангах FIE, имея в своем активе 273 очка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Ольга Харлан
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