Олимпиада-2020 пройдет в новом формате: детали
Олимпиада-2020 состоится в 2021 году в новом формате. Олимпийские игры планируют провести в упрощенном формате из-за пандемии COVID-19.
Олимпиаду-2020 упростят
Губернатор Токио Юрико Коикэ рассказала, что правительство Японии и оргкомитет Олимпиады рассматривают вариант упрощенного проведения Игр-2020 из-за ситуации с COVID-19, сообщает The Guardian.
Заслуживает внимания Проведение Олимпиады-2020 маловероятно, если не будет эффективной вакцины от коронавируса
"Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны жителей Токио и граждан Японии. Для этого нам нужно рационализировать то, что должно быть рационализированным, и упростить то, что нужно упростить", – сказала Коикэ.
Губернатор дала комментарий после статьи в японском издании Yomiuri, посвященной возможным мерам предосторожности на Играх в Токио.
В то же время Юрико Коике не объяснила, что правительство и оргкомитет подразумевают под "упрощенным форматом". В частности, повлияет ли это на количество спортсменов и видов спорта.
Губернатор сообщила, что пока нет никаких результатов относительно формата Олимпиады.
Также она акцентировала внимание на том, что никто не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация в 2021 году.
Как изменения повлияют на болельщиков
- Организаторы турнира рассматривают различные варианты по допуску болельщиков на трибуны.
- Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.
- Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии COVID-19. Турнир должен пройти с 23 июля до 8 августа 2021 года.