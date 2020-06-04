Олимпиада-2020 состоится в 2021 году в новом формате. Олимпийские игры планируют провести в упрощенном формате из-за пандемии COVID-19.

Олимпиаду-2020 упростят

Губернатор Токио Юрико Коикэ рассказала, что правительство Японии и оргкомитет Олимпиады рассматривают вариант упрощенного проведения Игр-2020 из-за ситуации с COVID-19, сообщает The Guardian.

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"Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны жителей Токио и граждан Японии. Для этого нам нужно рационализировать то, что должно быть рационализированным, и упростить то, что нужно упростить", – сказала Коикэ.

Губернатор дала комментарий после статьи в японском издании Yomiuri, посвященной возможным мерам предосторожности на Играх в Токио.

В то же время Юрико Коике не объяснила, что правительство и оргкомитет подразумевают под "упрощенным форматом". В частности, повлияет ли это на количество спортсменов и видов спорта.

Губернатор сообщила, что пока нет никаких результатов относительно формата Олимпиады.

Также она акцентировала внимание на том, что никто не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация в 2021 году.

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