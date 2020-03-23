Олимпиада-2020: десять стран просят перенести Игры в Токио, Япония поддержала идею

Национальные олимпийские комитеты десяти стран призывают МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). Среди них олимпийские комитеты Норвегии, Словении, Сербии, Хорватии, США, Франции, Канады, Испании, Бразилии, Австралии. Япония, которая примет Олимпиаду, готова к переносу игр.

Национальный олимпийский комитет Бразилии и еще 5 организаций призвали перенести летние Олимпийские игры-2020 из-за пандемии коронавируса.

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Заявление главы НОК Бразилии Пауло Вандерли цитирует пресс-служба организации.

"Международный олимпийский комитет (МОК) уже сталкивался с подобными проблемами раньше, например, когда в связи с мировыми войнами отменялись Игры 1916-го, 1940-го и 1944-го. В 1980-м и 1984-м были бойкоты Игр в Москве и Лос-Анджелесе.

Организация знала, как справиться с проблемами. Я уверен, Томас Бах готов вести нас вперед в это трудное время.

Мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в своей лучшей форме. Сейчас становится понятно, что проведение Олимпиады в этом году не позволит реализовать мечту атлетов", – сказал Вандерли.

О необходимости переноса Игр-2020 уже заявили и Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), а также Федерация легкой атлетики США (USATF).

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НОК Канады заявил, что не будет отправлять своих спортсменов на Игры.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ сообщил, что Олимпиада-2020 должна быть перенесена на другую дату.

Если нам сложно полноценно провести Олимпиаду-2020 года, то нужно перенести ее на другую дату. Приоритет – здоровье спортсменов,

– сказал Синзо Абэ.

Он добавил, что окончательное решение будет принимать МОК.

Что известно о коронавирусе в мире?По состоянию на 23 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 336 тысяч человек. 14 641 человек умер, 98 334 человека – выздоровели.

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