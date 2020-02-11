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Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно

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Готова ли Украина принять олимпиаду / brandinginasia.com

Украина рассмотрит возможность совместного проведения Олимпийских игр с Беларусью. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос требует более глубокого исследования.

Летом 2019 года Беларусь приняла II Европейские игры. Проведение масштабных спортивных мероприятий очень понравилось президенту Беларуси Александру Лукашенко. Поэтому в сентябре 2019 года он заявил о заинтересованности в проведении крупных спортивных мероприятий у себя в стране. Среди них и Олимпиада. Но Лукашенко уже тогда дал понять, что Беларусь сама не справится. Нужна помощь Украины или России.

"Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем провести Олимпиаду. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, футбол останется", – заявил Александр Лукашенко.

Уже в октябре 2019 года идею совместного проведения олимпиады поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Согласие на это подтвердил все тот же Лукашенко.

Хотя идею о проведении Олимпиады в Украины Зеленский заявлял еще в июле 2019 года. Как подает информацию сайт президента Владимира Зеленского, во время встречи 16 июля 2019 года с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными,
– заявил Зеленский.

В конце октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и поспорит за право принимать юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

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Украина способна организовать и принять Олимпийские игры 2032 года. Однако пока что такой задачи перед министерством молодежи, культуры и спорта не было. Об этом в конце 2019 года, заявил заместитель министра молодежи, культуры и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин во время встречи с журналистами.

"Олимпиада-2032. Почему это мираж? Это расчетные позиции. Кто мог сказать в 2000-х, то в 2012 году Украина будет принимать Евро? Никто. Сейчас вопрос в разумной стратегии и политики в этом направлении. Я сторонник ставить цели, если мы понимаем, зачем они нужны и какие выгоды это даст государству. Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена такая цель, то мы ее достигнем. В краткосрочной перспективе хотим принимать соревнования по игровым видам спорта, которые будут проводиться в новых построенных залах", – заявил Шумілін.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о совместном с Беларусью принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения. Такое мнение он высказал во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины к олимпиаде и паралимпиаде 2020 года 11 февраля 2020 года.

По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована,
– сказал Гончарук.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется в течение 5-10 лет.

"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", – заявил Бородянский.

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Министр Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.

Города-хозяева подают заявку о проведении Олимпиады как минимум за семь лет до турнира. Так что ближайшие соревнования, которые смогут принять Украина и Беларусь – зимняя Олимпиада-2030, о которой говорил Андрей Садовый, или же летнюю Олимпиаду-2032, для которой и есть часть необходимой в Беларуси инфраструктуры.

Что касается Олимпиады-2030, то среди претендентов японское Саппоро, норвежский Лиллехаммер (оба города уже принимали Игры), польская Варшава, чешская Прага и казахстанские Алматы, которые были среди претендентов на Олимпиаду-2022, но уступили Пекину.

На Олимпиаду-2032 претендуют Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия). Украинских или белорусских городов пока нет среди претендентов.

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвали бюджет турнира. Он составил 12,6 миллиарда долларов (1,35 триллиона иен), но будет еще расти. Бюджет Олимпиады-2020 не стал крупнейшим в истории. Пока что рекорд среди летних Олимпиад удерживает Лондон-2012. На него организаторы потратили 16,3 миллиарда долларов. Следующая Олимпиада в Рио в 2016 году обошлась в 9,75 миллиарда долларов.

Бюджет Олимпийских игр в Париже 2024 года оценили в 7,6 миллиарда долларов. Игры 2028 года в Лос-Анджелесе будут стоить 6,9 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что это предварительные данные, а уже ближе к турнирам эти суммы растут.

Относительно зимних Олимпиад, то первенство удерживает Россия. Турнир в Сочи в 2014 году обошелся в 51 миллиард долларов. Все из-за того, что в стране-агрессоре пришлось возводить все спортивные объекты с "нуля". Для примера, следующая Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане обошлась стране в 12,5 миллиарда долларов. При этом на организацию самих Игр в Пхенчхане были потрачены 2,4 млрд долларов. Остальные средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Наиболее затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхьончхан, что расположен в 170 километрах от столицы. На этот проект ушло 3,4 миллиарда долларов.

За последние 15 лет ни одна из Олимпиад зимних и летних не стала слишком прибыльной для страны-хозяйки, а в некоторых странах вообще привела к катастрофическим экономическим последствиям. Спортивная инфраструктура, которая строилась к этим Играм, в большинстве случаев просто остается запущенной.

На экономические последствия после Олимпиад обратили внимание в 1976 году. Потери в Монреале, который принимал летние Игры, составили 1,2 миллиарда долларов. Из-за этого в городе ввели специальный налог на продажу табачных изделий. Но и этого не хватило, чтобы оплатить все долги. Лишь в декабре 2006 года, то есть через 30 лет, Монреаль выплатил все долги.

На подготовку к летней Олимпиаде в Афинах было использовано около 14 миллиардов долларов. При этом доходы за этот "спортивный праздник" не превысили 1,78 миллиарда долларов, а некоторые эксперты считают проведение Олимпиады причиной дефолта в Греции. Сейчас олимпийские населенные пункты там полностью заброшены.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Спорт Новости Спорта Александр Лукашенко Новости Беларуси
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