Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно

Украина рассмотрит возможность совместного проведения Олимпийских игр с Беларусью. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос требует более глубокого исследования.

С чего все началось: предложение Лукашенко

Летом 2019 года Беларусь приняла II Европейские игры. Проведение масштабных спортивных мероприятий очень понравилось президенту Беларуси Александру Лукашенко. Поэтому в сентябре 2019 года он заявил о заинтересованности в проведении крупных спортивных мероприятий у себя в стране. Среди них и Олимпиада. Но Лукашенко уже тогда дал понять, что Беларусь сама не справится. Нужна помощь Украины или России.

"Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем провести Олимпиаду. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, футбол останется", – заявил Александр Лукашенко.

Зеленский поддержал идею

Уже в октябре 2019 года идею совместного проведения олимпиады поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Согласие на это подтвердил все тот же Лукашенко.

Хотя идею о проведении Олимпиады в Украины Зеленский заявлял еще в июле 2019 года. Как подает информацию сайт президента Владимира Зеленского, во время встречи 16 июля 2019 года с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными,

– заявил Зеленский.

Львов тоже хочет Олимпиаду. Но зимнюю

В конце октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и поспорит за право принимать юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

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Реальна ли Олимпиада-2032 в Украине

Украина способна организовать и принять Олимпийские игры 2032 года. Однако пока что такой задачи перед министерством молодежи, культуры и спорта не было. Об этом в конце 2019 года, заявил заместитель министра молодежи, культуры и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин во время встречи с журналистами.

"Олимпиада-2032. Почему это мираж? Это расчетные позиции. Кто мог сказать в 2000-х, то в 2012 году Украина будет принимать Евро? Никто. Сейчас вопрос в разумной стратегии и политики в этом направлении. Я сторонник ставить цели, если мы понимаем, зачем они нужны и какие выгоды это даст государству. Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена такая цель, то мы ее достигнем. В краткосрочной перспективе хотим принимать соревнования по игровым видам спорта, которые будут проводиться в новых построенных залах", – заявил Шумілін.

Что решили в Кабинете министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о совместном с Беларусью принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения. Такое мнение он высказал во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины к олимпиаде и паралимпиаде 2020 года 11 февраля 2020 года.

По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована,

– сказал Гончарук.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется в течение 5-10 лет.

"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", – заявил Бородянский.

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Министр Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.

В чем проблема

Города-хозяева подают заявку о проведении Олимпиады как минимум за семь лет до турнира. Так что ближайшие соревнования, которые смогут принять Украина и Беларусь – зимняя Олимпиада-2030, о которой говорил Андрей Садовый, или же летнюю Олимпиаду-2032, для которой и есть часть необходимой в Беларуси инфраструктуры.

Что касается Олимпиады-2030, то среди претендентов японское Саппоро, норвежский Лиллехаммер (оба города уже принимали Игры), польская Варшава, чешская Прага и казахстанские Алматы, которые были среди претендентов на Олимпиаду-2022, но уступили Пекину.

На Олимпиаду-2032 претендуют Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия). Украинских или белорусских городов пока нет среди претендентов.

Сколько стоили Олимпийские игры

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвали бюджет турнира. Он составил 12,6 миллиарда долларов (1,35 триллиона иен), но будет еще расти. Бюджет Олимпиады-2020 не стал крупнейшим в истории. Пока что рекорд среди летних Олимпиад удерживает Лондон-2012. На него организаторы потратили 16,3 миллиарда долларов. Следующая Олимпиада в Рио в 2016 году обошлась в 9,75 миллиарда долларов.

Бюджет Олимпийских игр в Париже 2024 года оценили в 7,6 миллиарда долларов. Игры 2028 года в Лос-Анджелесе будут стоить 6,9 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что это предварительные данные, а уже ближе к турнирам эти суммы растут.

Относительно зимних Олимпиад, то первенство удерживает Россия. Турнир в Сочи в 2014 году обошелся в 51 миллиард долларов. Все из-за того, что в стране-агрессоре пришлось возводить все спортивные объекты с "нуля". Для примера, следующая Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане обошлась стране в 12,5 миллиарда долларов. При этом на организацию самих Игр в Пхенчхане были потрачены 2,4 млрд долларов. Остальные средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Наиболее затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхьончхан, что расположен в 170 километрах от столицы. На этот проект ушло 3,4 миллиарда долларов.

Почему Олимпиады убыточны

За последние 15 лет ни одна из Олимпиад зимних и летних не стала слишком прибыльной для страны-хозяйки, а в некоторых странах вообще привела к катастрофическим экономическим последствиям. Спортивная инфраструктура, которая строилась к этим Играм, в большинстве случаев просто остается запущенной.

На экономические последствия после Олимпиад обратили внимание в 1976 году. Потери в Монреале, который принимал летние Игры, составили 1,2 миллиарда долларов. Из-за этого в городе ввели специальный налог на продажу табачных изделий. Но и этого не хватило, чтобы оплатить все долги. Лишь в декабре 2006 года, то есть через 30 лет, Монреаль выплатил все долги.

На подготовку к летней Олимпиаде в Афинах было использовано около 14 миллиардов долларов. При этом доходы за этот "спортивный праздник" не превысили 1,78 миллиарда долларов, а некоторые эксперты считают проведение Олимпиады причиной дефолта в Греции. Сейчас олимпийские населенные пункты там полностью заброшены.