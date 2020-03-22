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Олимпиаду в Токио могут перенести: оргкомитет подал вопрос на рассмотрение

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Из-за пандемии коронавируса почти весь спортивный мир пошел на временную паузу. Организационный комитет Олимпиады-2020 уже начал рассматривать варианты переноса летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщило агентство Reuters. Перенос Игр обсуждается, поскольку ситуация в мире с пандемией не улучшается.

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Нас наконец попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обсуждаются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки,
– заявил оргкомитет.

Рассматривают возможность перенести Олимпиаду на разные даты, а также провести без зрителей. В лучшем случае Игры могут отложить на месяц или 45 дней, в худшем – перенести на год или два.

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет важным фактором при принятии решения.

  • Стоит отметить, что в 2022 году состоятся еще два массовые спортивные мероприятия – зимняя Олимпиада в Пекине (4-20 февраля) и Чемпионат мира по футболу в Катаре (21 ноября – 18 декабря).
  • Олимпиада 2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. За медали будут бороться 11 тысяч спортсменов. Бюджет Олимпиады уже превысил 12 млрд долларов.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Олимпиада-2020 Новости Спорта Спорт
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