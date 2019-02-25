"Олимпиакос" захотел купить футболиста "Динамо" после поражения в Лиге Европы

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Георгий Цитаишвили заинтересовал " Олимпиакос"
Георгий Цитаишвили заинтересовал " Олимпиакос" / ФК "Динамо" (Ю. Юрьев)

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов греческого "Олимпиакоса".

Представители греческого клуба остались приятно поражены игрой 18-летнего хавбека в матче Юношеской лиги УЕФА с "Ювентусом". "Олимпиакос" уже запросил информацию о футболисте, а киевский клуб ее предоставил. Об этом сообщает SportTime.

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Помешать переходу может высокая трансферная стоимость футболиста. Transfermarkt не дает оценку игрока, контракт которого с "Динамо" истекает в конце 2023 года.

Издание отмечает, что Цитаишвили также попал на радары других клубов, имена которых не называются.

В текущем сезоне Георгий сыграл всего 31 минуту за основную команду "Динамо", выйдя на замену в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против "Яблонца". В Лиге УЕФА Цитаишвили провел 5 матчей, в которых забил 2 гола.

К слову, "Олимпиакос" был соперником "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне выиграли эту дуэль и поспорят за выход в четвертьфинал с "Челси".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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