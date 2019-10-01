Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих создала сенсацию на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Наша атлетка установила мировой рекорд среди спортсменок не старше 20 лет и приблизилась к рекорду Украины. О самых интересных фактах из карьеры Ярославы Магучих читайте в материале Спорт 24.

Биография Ярославы Магучих

Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года. Живет и учится в Днепре. Заниматься легкой атлетикой Ярослава начала с 7 лет. После окончания школы хочет стать тренером.

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Спорт появился в жизни Ярославы благодаря сестре. Как-то раз она взяла Ярославу с собой на тренировки. Это было в первом классе. Ей понравилось бегать, прыгать и тренировки в целом.

В свои 15 лет Ярослава Магучих уже успела громко заявить о себе на международной спортивной арене, установив мировой рекорд среди юношей.

Главные достижения Ярославы

Первую значимую победу Ярослава Магучих получила в 2017 году, победив на чемпионате мира среди юношей в кенийском городе Найроби с результатом 1,92 м.

Уже в июле 2018 года на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило результата 186 см. Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 1,94 м – новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

В октябре 2018 года Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором – 1,95 м, что стало тогда ее личным рекордом.

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3 мая 2019 года в Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги, по результатам которого 17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла золото в прыжках в высоту. Спортсменка с третьей попытки покорила высоту 1,96 м. Таким образом, украинка стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории.

В июле этого же года Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20. Висотница с первой попытки покорила планку 1.92 м, однако высота 2.02 м украинке не далась.

И вот, самую эффектную победу Ярослава выробола уже на взрослом чемпионате мира. 30 сентября 2019 года в катарской Дохе украинка, которая еще летом стала первой 17-летней атлеткой в ​​истории, которая одолела высоту два метра, на этот раз покорила сначала 2,02, а затем 2,04 метра и стала вице-чемпионкой мира.

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Тренер Ярославы Магучих

Степанова Татьяна Владимировна – тренер Ярославы Магучих . За годы тренерской работы подготовила – 1 МСУМК и 4 МСУ. Татьяна Степанова имеет стаж работы более 30 лет.

В января 2019 года получила почетное звание "Заслуженного тренера Украины" на воспитание Ярославы Магучих – чемпионки III Олимпийских юношеских игр 2018, чемпионки Европы среди юношей 2018 года, чемпионки мира среди юношей 2017 года, рекордсменки Европы U-18 и U-20 в прыжках в высоту.



Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой

Модельная внешность Ярославы

Если найти юную украинскую чемпионку в социальных сетях, то ко всем ее достижениям можно добавить и то, что она обладает безумно милой внешностью, обаятельной улыбкой и большой скромностью.