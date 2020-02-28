Олимпийская надежда Украины Наталья Прищепа провалила допинг-тест
Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа, которая специализируется в беге на 800 метров, сдала положительную допинг-пробу.
Об этом сообщается на сайте Athletics Integrity Unit.
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В крови украинки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Дисквалификация Прищепы отсчитывается с 23 февраля 2020 года. Однако срок дисквалификации – неизвестен.
- Наталья Прищепа – 25-летняя украинская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике.
- Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018), чемпионка II Европейских игр (2019) в командном первенстве.
- На Олимпийских играх в 2016 году заняла четырнадцатую строчку в беге на 800 метров.
27 февраля
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