Олимпийский чемпион Абраменко вынужден пропустить следующий сезон: видео

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 украинец Александр Абраменко заявил, что намерен пропустить следующий сезон 2019/2020.

Александр Абраменко возьмет перерыв в выступлениях, как минимум, на один сезон. Об этом он заявил в комментарии UA:Первый после этапа Кубка мира в Минске.

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У меня еще после Олимпиады были мысли отдохнуть. Это были четвертые Олимпийские игры для меня – это было тяжело и физически, и морально, времени отдохнуть даже не было. Думал уйти после [Олимпиады в] Корее, но сдержал чемпионат мира. В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, а потом с новыми силами на чемпионат мира,

– сказал Александр.

Последним стартом 30-летнего украинца в этом сезоне стал этап Кубка мира в Раубичах, где он выступил неудачно, не сумев попасть в финал.

Единственный подиум сезона Александр одержал на чемпионате мира: он выиграл серебро, которое стало для него первым в карьере на мировом первенстве.

Кроме него, следующий сезон пропустит также лидер женской сборной Ольга Полюк. Украинцы пропустят сезон, который будет переходным – чемпионата мира не будет, а зачетные очки на следующую Олимпиаду еще не будут разыгрываться.

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