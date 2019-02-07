Олимпийский чемпион Абраменко завоевал серебро на чемпионате мира по фристайлу

Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль чемпионата мира по фристайлу, который происходит в штате Юта, США.

В суперфинале соревнований по лыжной акробатике Александр выполнил прыжок Back-Double-Full-Full- Full и набрал вторую сумму баллов – 126,24, уступив лишь россиянину Максиму Буровую (130,09).

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Эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере Абраменко и второй в истории украинской лыжной акробатики – после "бронзы" Ольги Волковой, которую она получила в 2011 году, кстати, так же в Дир-Вэлли.

У женщин золото в этой дисциплине завоевала Александра Романовская из Беларуси. Украинка Ольга Полюк заняла 7 место.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике.

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