"Днепр-1" 5 июля в матче 29 тура чемпионата Украины победил донецкий "Олимпик". Победу днепрянам принесли голы арендованных у "Динамо" футболистов Владислава Супряги и Сергея Булецы.

Олимпик – Днепр-1 0:2

Голы: Супряга, 2, Булеца, 64

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Гостям очень быстро удалось открыть счет в игре, сообщает 24 канал. Супряга получил мяч в штрафной и пробил в дальний от вратаря угол.

Видео гола Супряги

Очень быстро счет мог стать 2:0. Чекотун парировал прямой удар Коркишко со штрафного. Днепряне мощно начали матч, поэтому "Олимпик" долгое время не мог пересечь центр поля.

Свой неплохой момент на 33 минуте имел "Олимпик". Шахаб, который появился на поле из-за травмы Баланюка, ударил издалека точно в руки Клищука.

Через 5 минут момент, чтобы сравнять счет был у Тейшейры. После подачи с углового мяч отлетел к французу. Тот, хоть неудачно принял мяч, пробил в верхний угол. Вратарь "Днепра-1" успел среагировать и отбил мяч на очередной угловой.

На 40 минуте убийственную возможность не смог реализовать Супряга. Владислав в ближнем бою не переиграл Чекотуна.

В конце тайма у "Олимпика" был еще один шанс сравнять счет на табло после углового. Вербный чудом не попал в пустые ворота, хотя и бил с довольно острого угла.

После перерыва "Днепр-1" продолжал контролировать мяч и наиграл на второй гол. Гришко перед штрафной сбил Хобленко – опасное стандартное положение. Удар со штрафного мастерски исполнил Булеца – 2:0.

На 72 минуте один на один с голкипером в очередной раз выскочил Супряга, но удар Владислава вратарь "Олимпика" отбил.

"Олимпик" ответил очередным случаем у Тейшейры. Футболист сместился с левого фланга в центр и пробил. Мяч пролетел над воротами.

После этого матча "Днепр-1" продолжает удерживать седьмое место. А "Олимпик" 10-е. Дончанам ничего не угрожает, ведь из УПЛ вылетят "Карпаты". Львовяне уже пропустили два матча, что предусматривает дисквалификацию.

Турнирная таблица УПЛ