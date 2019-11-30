Олимпик – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

1 декабря в рамках 16 тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Олимпик" и киевское "Динамо". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Олимпик – Динамо: прогноз

"Динамо" после матча с "Мальме" в Лиге Европы, вероятно, находится в плохом настроении. "Бело-синие" уступили шведами со счетом 4:3 и не смогли досрочно выйти в плей-офф. Таким образом, в матче с "Олимпиком" киевляне должны попробовать реабилитироваться перед собственными фанатами.

В то же время донецкий клуб находится в приподнятом настроении. Дончане в пяти последних матчах чемпионата Украины сумели получить 4 победы и только однажды сыграли вничью. Это говорит о том, что "Олимпик" может стать очередным камнем преткновения для "Динамо".

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге "Динамо" явный фаворит поединка. Коэффициент на победу "бело-синих" в матче с "Олимпиком" 1,20. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 6,60.

Шансы "Олимпика" победить "Динамо" специалисты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 14,50. Коэффициент на то, что в поединке забитыми мячами отметятся два клуба – 2,42.

Прогноз Pari Match

Последняя игра между "Динамо" и "Олимпиком" была сыграна 24 августа на НСК "Олимпийский". Команды неожиданно разошлись ничьей 1:1. Коэффициент на то, что "Олимпик" сумеет забить гол в ворота "Динамо" – 2,15. Если же дончанам не удастся это сделать – коэффициент 1,66.

Популярным счетом в этом противостоянии является 1:0. Коэффициент на то, что "Динамо" и ТМ 2.5 – 3,40. Если же "Олимпик" не проигрывает киевлянам и ТМ 2.5 – коэффициент 5,70.

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Прогноз 1xbet

Сейчас "Олимпик" тренирует испанец Висенте Гомес, ранее работавший в "Динамо". Очевидно, что испанец попытается огорчить свою бывшую команду. Дончане только однажды победили "Динамо" в официальной игре со счетом 2:1.

Коэффициент на то, что "Олимпик" нанесет "бело-синим" поражения с идентичным счетом – 36. Зато киевляне, как написано по-прежнему любят побеждать с результатом 1:0. Коэффициент на такую ​​победу "Динамо" – 6,5.

Поединок "Олимпик" – "Динамо" состоится 1 декабря на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры в 19:30.