"Олимпик" может подписать экс-голкипера сборной Украины и "Динамо"

Голкипер "Сабаила" Александр Рыбка размышляет над возвращением в Украину. Футболист может продолжить карьеру в "Олимпике".

Об этом сообщает Dynamomania.com.

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Рыбка присоединился к "Сабаилу" в январе прошлого года в статусе свободного агента. В мае украинец продлил контракт с азербайджанским клубом.

В Украине Рыбка выступал в составе "Шахтера", "Динамо" и "Оболони". В январе 2012 года Александр был отстранен от футбола на два года после того, как в его крови были обнаружены запрещенные препараты.

В нынешнем сезоне 32-летний Рыбка провел 5 матчей за "Сабаил", пропустив 8 голов. Голкипер пропустил старт сезона из-за травмы колена.

К слову, "Олимпик" ушел на зимний перерыв девятым, имея в активе 18 очков после 18 туров.