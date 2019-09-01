Олимпик – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В воскресенье, 1 сентября, "Шахтер" на выезде сыграет против донецкого "Олимпика". Поединок 6-го тура чемпионата Украины можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Матчи "Олимпика" в чемпионате будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Олимпик" – "Шахтер" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Олимпик" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 16:30. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.

В предыдущем туре УПЛ "Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо". В свою очередь "Шахтер" прогнозируемо разгромил "Мариуполь".

Результат матча "Олимпик" – "Шахтёр" читайте на сайте Спорт24.