Он более одаренный, чем я: Джошуа назвал украинца лучше него
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко более одаренный боксер, чем он.
Журналисты спросили Джошуа о лучшем боксере вне зависимости от весовой категории.
Читайте также: Украинский супертяж Неудачин получил эффектную победу на профи-ринге: видео
"Я ничего не знаю о рейтинге независимо от веса, я просто чемпион мира в супертяжелом весе. Я просто много тренируюсь, работаю и выхожу в ринг", – сказал Энтони.
На самом деле, я не самый одаренный боксер в мире. Вы знаете, людям нравится Ломаченко, он куда более одаренный, чем я. Я просто сильный, я в форме, я сфокусирован. Я просто дерусь с лучшими, провел два объединительных боя. Я сконцентрирован не на рейтинге, как на Джарреле Миллере (Следующий соперник Джоуша, – Спорт24). На одном бойце,
– заявил Джошуа.
Отметим, что ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сделал заявление относительно боя британца с украинцем Александром Усиком. По его словам, этот бой может состояться весной 2020 года.
Выбор редакции
-
Хет-трик Месси позволил "Барселоне" вырвать победу у "Севильи": видео23 февраля , 19:19
-
Меркушина финишировала 8-й в спринте на чемпионате Европы, золото у шведки Брорссон23 февраля , 14:24
-
Украинский город официально претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021: известны конкуренты23 февраля , 13:41