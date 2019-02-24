Он более одаренный, чем я: Джошуа назвал украинца лучше него

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко более одаренный боксер, чем он.

Журналисты спросили Джошуа о лучшем боксере вне зависимости от весовой категории.

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"Я ничего не знаю о рейтинге независимо от веса, я просто чемпион мира в супертяжелом весе. Я просто много тренируюсь, работаю и выхожу в ринг", – сказал Энтони.

На самом деле, я не самый одаренный боксер в мире. Вы знаете, людям нравится Ломаченко, он куда более одаренный, чем я. Я просто сильный, я в форме, я сфокусирован. Я просто дерусь с лучшими, провел два объединительных боя. Я сконцентрирован не на рейтинге, как на Джарреле Миллере (Следующий соперник Джоуша, – Спорт24). На одном бойце,

– заявил Джошуа.

️ Anthony Joshua plays down talk of entering the pound-for-pound lists: "I'm not the most highly skilled fighter there is, you've got people like Lomachenko that are more highly skilled than me." pic.twitter.com/CdcXP9hisW — Michael Benson (@MichaelBensonn) 23 февраля 2019 г.

Отметим, что ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сделал заявление относительно боя британца с украинцем Александром Усиком. По его словам, этот бой может состояться весной 2020 года.

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