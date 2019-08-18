Он будет успешен в этом клубе: футболист прокомментировал трансфер Коноплянки в новую команду

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Украинский футболист Евгений Селезнев прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки. Последний должен перейти в турецкий "Бешикташ".

Селезнев, который в Турции играл за "Карабюкспор" и "Акхисар Беледиеспор", уверен, что Коноплянку ждет успех в "Бешикташе".

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Почему не "Бешикташ"? Коноплянка будет успешен в этом клубе. Выступления Евгения тесно связаны с тренером, под руководством которого он работает. Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой,
– сказал Селезнев.

Сейчас переход Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" под вопросом. Препятствием трансферу стала оплата.

Турецкие СМИ сообщали, что "орлы" заплатят за Коноплянку 2,5 миллиона евро тремя траншами в течение 6 месяцев. Возможно, именно это не устраивает немцев.

В "Шальке" Евгений перешел почти за 13 миллионов евро, поэтому на Евгение немцы теряют около 11 миллионов евро. Контракт украинца с "Шальке" действует до конца сезона 2019/20.

Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро. За время, которое Коноплянка провел в "Шальке", он сыграл 78 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Евгению не удалось стать основным игроком "Шальке".

"Бешикташ", который может стать новым клубом Коноплянки, в стартующем сезоне сыграет только на групповом этапе Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Шальке Евгений Коноплянка Евгений Селезнев
Источник: Ajansspor
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