Они сидят в запасе и психологически ломаются: Петраков рассказал о судьбе чемпионов мира U-20

Тренер Александр Петраков, который со сборной Украины U-20 летом выиграл чемпионат мира, поделился мнением о перспективах молодых игроков. Он заявил, что советовал молодым игрокам пойти в другие клубы.

Петраков признался, что переживает за игроков, которые остались в своих клубах, но не получают игровой практики.

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Я не имею права вмешиваться в клубные дела, но очень переживаю за судьбу Дениса Попова, Георгия Цитаишвили и Валерия Бондаря. Я им советовал, не раздумывая, идти в аренде

– сказал Петраков.

Александр Петраков утверждает, что молодым футболистам важна игровая практика, ведь они могут психологически надломиться.

Это клубные вопросы. На их месте я бы последовал примеру Булеца и Супряги. В ведущих мировых клубах если молодой футболист в эту же минуту не попадает в основной состав, он не нужен для ротации, его тут же куда-то отдают. А у нас подобное почему-то не принято. Радует, что хоть Булеца с Супрягой ушли в "Днепр-1", а молодые игроки "Шахтера" отправились в аренду в "Мариуполь" и Ефим Конопля в "Десну".

Я думаю, если бы Валерий Бондарь пошел в клуб вроде "Ворсклы" или Денис Попов в "Днепр-1", они тут же заиграли бы в основе. Это потенциальные игроки национальной сборной, но они два месяца сидят в запасе без игровой практики и психологически ломаются. Дай бог, чтобы совсем не надломились. Я не осуждаю клубных тренеров, у них свои задачи – побеждать в каждой игре. Но нужно искать выход из положения,

– резюмировал Петраков.

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Отметим, что четверо игроков из сборной Украины – Андрей Лунин ("Вальядолид"), Сергей Булеца (СК "Днепр-1"), Ефим Конопля ( "Десна") и Валерий Бондарь ( "Шахтер") названы ФИФА потенциальными звездами мирового футбола.