Онлайн-платформа DAZN будет доступна в Украине: детали
Стриминговая платформа DAZN, которая осуществляет трансляцию спортивных событий, объявила о расширении сетки вещания. Компания запустит сервис в более чем 200 странах. Украина – в их числе.
Что такое DAZN
Сервис потокового вещания по подписке. Служба осуществляет потоковую передачу событий с различных объектов в режиме реального времени и по требованию.
DAZN работает в девяти странах:
- Австрия;
- Бразилия;
- Канада;
- Германия;
- Италия;
- Япония;
- Испания;
- Швейцария;
- США.
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Как сообщили в компании, запуск платформы в новых странах состоится 2 мая перед поединком мексиканского боксера Сауля Альвареса.
Стоимость пользования DAZN в разных странах будет объявлена в ближайшие недели.
Что еще транслирует DAZN
В компании сообщили, что кроме прямых трансляций спортивных событий, DAZN будет транслировать архив классических боев, видео спортсменов и оригинальных программ.
В разных странах DAZN владеет правами на трансляцию:
- Чемпионата мира по футболу;
- квалификацию Евро-2020 по футболу,
- матчей Лиги наций по футболу;
- английской Премьер-лиги;
- чемпионата Германии по футболу;
- чемпионата Италии по футболу;
- чемпионата Франции по футболу;
- чемпионата Испании по футболу;
- Лиги чемпионов (футбол);
- Лиги Европы (футбол);
- НБА (баскетбол);
- чемпионата мира по баскетболу;
- боксерских поединков промоутерских компаний Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;
- НХЛ (хоккей);
- теннисных турниров Australian Open, US Open и French Open.
С главой промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирном сотрудничает украинский боксер Александр Усик. DAZN транслировала дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна.