Онлайн-платформа DAZN будет доступна в Украине: детали

Стриминговая платформа DAZN, которая осуществляет трансляцию спортивных событий, объявила о расширении сетки вещания. Компания запустит сервис в более чем 200 странах. Украина – в их числе.

Что такое DAZN

Сервис потокового вещания по подписке. Служба осуществляет потоковую передачу событий с различных объектов в режиме реального времени и по требованию.

DAZN работает в девяти странах:

Австрия;

Бразилия;

Канада;

Германия;

Италия;

Япония;

Испания;

Швейцария;

США.

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Как сообщили в компании, запуск платформы в новых странах состоится 2 мая перед поединком мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Стоимость пользования DAZN в разных странах будет объявлена ​​в ближайшие недели.

Что еще транслирует DAZN

В компании сообщили, что кроме прямых трансляций спортивных событий, DAZN будет транслировать архив классических боев, видео спортсменов и оригинальных программ.

В разных странах DAZN владеет правами на трансляцию:

Чемпионата мира по футболу;

квалификацию Евро-2020 по футболу,

матчей Лиги наций по футболу;

английской Премьер-лиги;

чемпионата Германии по футболу;

чемпионата Италии по футболу;

чемпионата Франции по футболу;

чемпионата Испании по футболу;

Лиги чемпионов (футбол);

Лиги Европы (футбол);

НБА (баскетбол);

чемпионата мира по баскетболу;

боксерских поединков промоутерских компаний Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;

НХЛ (хоккей);

теннисных турниров Australian Open, US Open и French Open.

С главой промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирном сотрудничает украинский боксер Александр Усик. DAZN транслировала дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна.