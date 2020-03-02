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Онлайн-платформа DAZN будет доступна в Украине: детали

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Стриминговая платформа DAZN, которая осуществляет трансляцию спортивных событий, объявила о расширении сетки вещания. Компания запустит сервис в более чем 200 странах. Украина – в их числе.

Что такое DAZN

Сервис потокового вещания по подписке. Служба осуществляет потоковую передачу событий с различных объектов в режиме реального времени и по требованию.

DAZN работает в девяти странах:

  • Австрия;
  • Бразилия;
  • Канада;
  • Германия;
  • Италия;
  • Япония;
  • Испания;
  • Швейцария;
  • США. 

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Как сообщили в компании, запуск платформы в новых странах состоится 2 мая перед поединком мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Стоимость пользования DAZN в разных странах будет объявлена ​​в ближайшие недели.

Что еще транслирует DAZN

В компании сообщили, что кроме прямых трансляций спортивных событий, DAZN будет транслировать архив классических боев, видео спортсменов и оригинальных программ.

В разных странах DAZN владеет правами на трансляцию:

  • Чемпионата мира по футболу;
  • квалификацию Евро-2020 по футболу,
  • матчей Лиги наций по футболу;
  • английской Премьер-лиги;
  • чемпионата Германии по футболу;
  • чемпионата Италии по футболу;
  • чемпионата Франции по футболу;
  • чемпионата Испании по футболу;
  • Лиги чемпионов (футбол);
  • Лиги Европы (футбол);
  • НБА (баскетбол);
  • чемпионата мира по баскетболу;
  • боксерских поединков промоутерских компаний Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;
  • НХЛ (хоккей);
  • теннисных турниров Australian Open, US Open и French Open.

С главой промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирном сотрудничает украинский боксер Александр Усик. DAZN транслировала дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт
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