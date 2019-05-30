Определились соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

После того, как был сыгран финал Лиги Европы, окончательный вид приняла и сетка квалификации Лиги чемпионов. Именно с третьего раунда квалификации стартует киевское "Динамо"

Изза того, что "Челси" выиграл Лигу Европы, а перед тем гарантировал себе место в Лиге чемпионов через чемпионат Англии, дополнительную путевку в групповой раунд получил французский "Лион". Потому команда избежит матчей квалификации.

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Зато во втором квалификационном раунде сыграют четыре команды – швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос" (сеяные) против ПСВ и чешской "Виктории" (несеянные). Матчи запланированы на 23 и 30 июля. Победители этих пар сыграют в третьем квалификационном раунде.

Именно с третьего квалификационного раунда стартует киевское "Динамо". Оно попало в число сеяных команд, вместе с португальским "Порту". К несеянным попали бельгийский "Брюгге", турецкий "Истанбул", австрийский ЛАСК и российский "Краснодар". Одна из этих команд (за исключением "Краснодара", ведь УЕФА разводит украинские и российские клубы) и станет соперником "Динамо" в третьем круге квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка состоится 22 июля. Первые матчи запланированы на 6-7 августа, ответные – 13-14 августа.

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Если "Динамо" пройдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, то 20-21 и 27-28 августа команда сыграет против одного из трех соперников, которые также пройдут квалификацию. "Динамо" на этой стадии тоже будет сеяным и не сыграет с "Порту" (если португальская команда тоже пройдет третий раунд квалификации).

Если "Динамо" по сумме двух матчей обыграет своего соперника, то попадет в групповой этап Лиги чемпионов.