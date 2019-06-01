Определился соперник сборной Украины в 1/8 финала чемпионата мира

Определился соперник сборной Украины U-20 по 1/8 финала на юношеском чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Польше.

Подопечные Александра Петракова сыграют со сверстниками из Панамы, которые опередили конкурента по дополнительным показателям – по большему количеству забитых мячей в группе.

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Победитель противостояния Украина – Панама сойдется 7 июня в Лодзи с лучшей командой пары Колумбия – Новая Зеландия.

Другие пары 1/8 финала юниорского чемпионата мира-2019: Италия – Польша, Аргентина – Мали, Франция – США, Уругвай – Эквадор, Япония – Республика Корея, Сенегал – Нигерия.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1) и Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1).

Поединок 1/8 финала Украина U-20 – Панама U-20 состоится в понедельник, 3 июня, в 18:30. Прямую трансляцию проведет UA-Первый.

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