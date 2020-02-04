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Опубликован трейлер фильма про украинскую чемпионку, музыку к которому написала Alyona Alyona

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Трейлер фильма "Пульс" / Кадр из видео

19 марта в украинский прокат должен выйти фильм "Пульс". Это биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Оксана Ботурчук – украинская легкоатлетка, мастер спорта Украины международного класса, паралимпийская чемпионка 2008 года, четырехкратная серебряная и бронзовая призерка летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 годов.

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"Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и лелеет большую мечту – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь у Оксаны нет шансов не только на желаемые Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и хочет доказать: на пути к настоящей мечты не существует преград", – говорится в описании к фильму.

Смотрите официальный трейлер фильма "Пульс"

Главную роль в фильме исполнила Наталья Бабенко. Также участие в съемках приняли Станислав Боклан, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дария Барихашвили и другие.

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Саундтрек к фильму написала певица Alyona Alyona. Именно ее песня "Як би я була не я" звучит в начале нового трейлера, повторяя лейтмотив фильма.

Дата выхода фильма "Пульс" – 19 марта 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Кино Новости Спорта Спорт Alyona Alyona Паралимпийский спорт
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