Опубликована подборка курьезных моментов НБА от Shaqtin 'a Fool: видео

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"Лейкерс" возглавили топ курьезных моментов НБА
"Лейкерс" возглавили топ курьезных моментов НБА / Getty Images

Сезон в НБА подходит к концу. А это причина подводить определенные итоги. Среди них и курьезы года от Шакила О'Нила.

Он в своей программе Shaqtin 'a Fool опубликовал подборку курьезных топ-моментов сезона. При этом за них голосовали читатели.

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Четвертое место заняла защита клуба "Детройт", которая дала беспрепятственно сопернику дойти до их кольца через всю площадку, разойдясь перед ним. Третий – Дуэйн Уэйд и его бросок кроссовка. Второе место в Пи Джея Такера. Бывший баскетболист "Донецка" не слишком удачно сыграл при введении мяча одноклубником.

И первое место досталось "Лос-Анджелес Лейкерс". У команды было слишком много "ляпов" в этом сезоне, поэтому в Shaqtin 'a Fool даже не смогли подобрать один, а выставили несколько.

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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