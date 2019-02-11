Опубликовано невероятное промо последней домашней игры сборной Украины по баскетболу

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Сборная Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Менее двух недель остается до последнего домашнего матча мужской национальной сборной Украины. 22 февраля в киевском Дворце спорта "сине-желтые" сыграют важнейшее противостояние против команды Черногории.

Напомним, накануне финального игрового окна украинская сборная занимает 5 место в группе І, но сохраняет реальные шансы на выход в финальную часть мирового первенства, которое будет проходить в Китае. Турнирное положение у нашей команды сейчас такое, что в двух заключительных матчах против Черногории дома и Словении на выезде – ее устроят только победы. Поэтому сейчас нашей команде поддержка нужна, как никогда.

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Видео промо матча Украина – Черногория

Для того чтобы квалифицироваться на ЧМ-2019, команде Евгения Мурзина необходимо:

  • Победить Черногорию дома с разницей в 7 и более очков, ведь в первом матче наша команда уступила черногорцам со счетом 84:90.
  • Второй раз в отборе победить команду Словении.

При этом, в случае равного количества побед с Латвией, наша команда в Китай не поедет, ведь иметь отрицательную разницу заброшенных-пропущенных с этой командой (победа на выезде – 82:68, поражение дома – 71:93).

Поэтому также одним из условий для выхода нашей команды на ЧМ есть два поражения латвийской сборной, которой предстоят непростые матчи против мотивированных черногорцев на выезде и европейского гранда – сборной Испании, дома.

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Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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