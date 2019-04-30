Организаторы Wimbledon назвали сумму призовых за турнир

Призовой фонд теннисного турнира Wimbledon в этом сезоне составит 38 миллионов фунтов. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году.

Победители турнира в одиночном разряде заработают по 2,35 миллиона фунтов стерлингов, что на 100 тысяч фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году.

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На более, чем 10%, поднимутся призовые участников квалификации и 1-3 круга в основной сетке.

Напомним, основная сетка турнира Wimbledon стартует 1 июля. Финал – 14 июля. Перед этим 18 июня будет объявление обладателей wild cards. С 24 по 27 июня продлится квалификация. Сеяных теннисистов на турнире объявят 26 июня. А уже 28 июня состоится жеребьевка основной сетки