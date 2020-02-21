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Ошибка, что Меркушина бежала индивидуальную гонку: Санитра о неудачном результате в сингл-миксте

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Юрай Санитра о выступлении сборной в сингл-миксте / xsport.ua

На чемпионате мира по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета. Представителями от Украины были Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, которые заняли лишь десятое место в гонке.

Большие надежды на медаль тренерский штаб возлагал именно на одиночный сингл-микст. Состав на гонку был боевой, но в результате только десятое место.

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Как и в смешанной эстафете, Дмитрию Пидручному пришлось рисковать – иначе достать соперников было бы не реально. Но эта ставка опять не сыграла – уже в стрельбе лежа наш биатлонист закрыл мишени только с помощью полного комплекта запасных патронов. Стойку Дима расстрелял за 25 секунд с запасным патроном, однако хватило этого лишь для того, чтобы не потерять место в десятке лучших.

Я выделю два таких важных аспекта, почему это не получилось. Первое, это то, что с самого начала не было контакта с теми, которые сражались впереди. Потом уже, после второго круга, еще была возможность подтянуться. Дима очень хорошо пробежал свой круг, там было 14 секунд от лидера. Потом уже, после первой стрельбы лежа у Насти была разница очень большая. Я думаю, что тактически не было правильно, что Настя бежала индивидуальную гонку. Надо было хорошо подготовиться к этому старту. Настя была уставшей сегодня и очень много потеряла. Я не вмешиваюсь в работу женской команды. И мы все знаем, что Настя хорошо пробежала индивидуальную гонку, но она физически не так готова, чтобы за три дня пробежать два таких старта. Это была большая ошибка всех тренеров,
– прокомментировал гонку главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра

Одиночная смешанная эстафета смотрите видео:

22 февраля на чемпионате мира украинских болельщиков ждут сразу две эстафеты.

Добавим, что в прошлом году на чемпионате мира, который проходил в Швеции, сборная Украины в составе Меркушиной и Пидручного заняла 5-е место. 

 

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Автор: София Кулай
Теги: Чемпионат мира по биатлону Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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